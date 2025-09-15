von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Plüss, Sie waren bis Ende 2023 als Medizinische Praxisassistentin tätig. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück? Michele Plüss: Ich blicke mit grosser Dankbarkeit auf meine Zeit als MPA zurück. Eine meiner Lehrerinnen nannte den Beruf einmal eine «Lebenslehre» und genau so habe ich es empfunden. Ich hatte das grosse Glück, in tollen Teams arbeiten zu dürfen, von denen ich sehr viel gelernt habe. Besonders geschätzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab