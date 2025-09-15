Die asiatische Pharmaindustrie entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Motor des globalen Gesundheitssektors. Besonders in China eröffnen sich spannende Chancen: Die Innovationskraft der Biotechszene hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Die Zahl neuartiger Moleküle mit Ursprung in China ist sprunghaft angestiegen - ein Beleg dafür, dass sich das Land vom Nachzügler zu einem ernstzunehmenden Innovator entwickelt hat. Diese Innovationskraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab