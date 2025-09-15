Die "glorreichen Sieben" präsentieren sich wieder in einer starken Verfassung. So hat der Index, dem Nvidia, Apple, Meta, Alphabet, Microsoft, Tesla und Amazon angehören, seit April knapp 50 Prozent zugelegt. In einer besonders starken Verfassung präsentierten sich zuletzt die beiden Aktien mit der höchsten Gewichtung, Nvidia (17 Prozent) und Alphabet 16 (Prozent).Bei Nvidia gab es zuletzt interessante Nachrichten. So hat das Unternehmen massive Kapazitätserhöhungen bei einem Auftragsfertiger geordert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
