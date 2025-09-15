Fettleibigkeit auf Rekordhoch - die nächste Milliardenwelle für Abnehm-Medikamente rollt an

Anzeige / Werbung

Wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF kürzlich meldete, sind erstmals mehr Kinder weltweit fettleibig als untergewichtig. Was einerseits ein großer Erfolg im Kampf gegen Hunger ist, birgt neue Risiken.

Starkes Übergewicht im Kindesalter führt zu Adipositas bei Erwachsenen und den damit verbundenen Krankheiten wie Herz- Kreislaufproblemen oder Diabetes. Die Therapie von Übergewicht und Diabetes schon bei Kindern dürfte also in Zukunft eine noch gewichtigere Rolle spielen. GLP-1-Rezeptoragonisten sind in Form moderner Abnehm-Spritzen schon seit einigen Jahren beliebt. Bald laufen Patente aus - Experten erwarten, dass sich der stark wachsende Markt deutlich weiterentwickelt. Wir erklären, wer davon profitieren könnte und worum es bei modernen Diätmedikamenten in Zukunft geht.



Abnehm-Spritzen funktionieren super, aber…

Die Abnehm-Spritzen von Novo Nordisk oder auch Eli Lilly sind wahre Gamechanger: Wer sich die Präparate einmal wöchentlich spritzt, hat einfach keinen Hunger mehr. Selbst eingefleischte Fans süßer Nachtische oder salziger Snacks verlieren die Lust und geben jahrelange ungesunde Gewohnheiten einfach auf. Die enthaltenen GLP-1-Rezeptoragonisten steigern die Insulinausschüttung, reduzieren Appetit und Körpergewicht und bieten damit verbesserte glykämische Kontrolle und letztlich Gewichtsreduktion. Obwohl die Standardpräparate Ozempic oder auch Eli Lillys Mounjaro bereits herausragende Ergebnisse bieten, entwickelt sich der Markt weiter. Bald auslaufende Patente und alternative Darreichungsformen bieten auch neuen Unternehmen Potenzial.

Beispielsweise lizenzierte Merck & Co erst kürzlich ein orales GLP1-Arzneimittel von Hansoh Pharma. Auch Novo Nordisk und Eli Lilly an, ihre Blockbuster in Tablettenform auf den Markt zu bringen. Novo Nordisk reichte dazu vor einigen Monaten einen Antrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA ein. Hintergrund dieser Entwicklung sind neben neuen Patientengruppen wie Heranwachsenden auch andere Gründe, wie etwa die Adhärenz. Dieser Begriff meint so viel wie Therapietreue. Untersuchungen haben gezeigt, dass viele Patienten ihre Therapie nach einigen Monaten schleifen lassen. Die Spritze schreckt ab. Eine tägliche Tablette dürfte einfacher anzuwenden sein, so die Annahme.

BioNxt: Wirkstoff-Film löst bekannte Probleme

Das Biotech-Unternehmen BioNxt geht mit seinen sublingualen arzneilöslichen Filmen noch einen Schritt weiter. Patienten legen die Wirkstoffträger unter die Zunge, wo sie sich auflösen. Der Wirkstoff wird dann direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen. BioNxt betont, dass moderne Diät-Medikamente auf diese Weise angewandt werden könnten. Ganz ohne Nadeln und möglicherweise gar auch mit verbesserter Bioverfügbarkeit. Letzteres könnte Kosten senken und gerade für die Zeit, in der GLP-1-Antigonisten als Generika-Präparate verfügbar sind, ein entscheidender Faktor sein

BioNxt hat bereits Erfahrung mit alternativen Darreichungsformen und brachte in der Vergangenheit unter anderem Wirkstoffpflaster mit dem Parkinson-Medikament Rotigotin voran. Bei Schmelzfilmen erhielt BioNxt im Zusammenhang mit dem Wirkstoff Cladribin gegen Multiple Sklerose positives Feedback vom europäischen Patentamt (EPA) und der Eurasischen Patentorganisation (EAPO). Ein derartiger Patentschutz ist entscheidend, um die Technologie von BioNxt vermarkten zu können. Die Vielseitigkeit der Technologie ermöglicht es BioNxt verschiedene Märkte zu adressieren. Sowohl MS als auch Diabetes und Adipositas sind weit verbreitete Erkrankungen mit Milliarden-Potenzial.

Analysten erwarten bei Abnehm-Medikamenten 10% Wachstum jährlich

Am spannendsten dürfte aktuell jedoch der Bereich der Abnehm-Präparate sein: Hier erwarten Marktbeobachter durch immer neue Innovationen und Anbieter ein kontinuierliches Wachstum. Die Analysten von DelveInsight rechnen etwa zwischen 2025 und 2034 ein Wachstum von rund 10% jährlich. Während große Hersteller durch Kombi-Präparate, die auch auf andere Weise in den Stoffwechsel eingreifen, neue Blockbuster erschaffen wollen, reicht eigentlich schon die Wirksamkeit der GLP-1-Rezeptoragonisten der ersten Generation aus, um gute Erfolge zu erzielen. Auch aus diesem Grund bringen immer mehr Unternehmen den Wirkstoff in Tablettenform voran oder gehen mit innovativen Darreichungsformen wie dem Schmelzfilm sogar noch weiter.

Während Unternehmen wie Merck & Co. oder Novo Nordisk und Eli Lilly Milliarden-Konzerne sind, bietet die Aktie von BioNxt aktuell den größten Hebel, um von Innovationen am Markt für Adipositas-Medikamente zu profitieren. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 90 Mio. CAD hat der Wert im Erfolgsfall noch Luft nach oben. Positiv zu werten ist auch der Plattform-Ansatz des Biotechs. Innovative Darreichungsformen wie der Schmelzfilm oder auch Wirkstoffpflaster sind vielseitig einsetzbar und können Anwendung und Wirksamkeit gleich mehrerer Wirkstoffe verbessern.





