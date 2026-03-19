Darauf haben die Bullen gewartet: Der dänische Pharma-Gigant Novo Nordisk hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für Wegovy HD erhalten. Die Hochdosis-Variante der "Abnehmspritze" liefert beeindruckende Daten und könnte der Gamechanger im harten Zweikampf mit Eli Lilly sein. Die Aktie dämmt die Verluste ein.Die Ergebnisse aus dem "STEP UP"-Studienprogramm sind ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. Patienten verloren unter der neuen Dosierung im Schnitt 20,7 Prozent ihres Körpergewichts. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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