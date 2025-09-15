NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Gesprächen mit dem Management von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Flugzeug-Auslieferungen im zweiten Halbjahr verbesserten sich, und die Aussagen zu den Lieferketten klängen nun zuversichtlicher, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu sehe das Management Verbesserungen im Raumfahrtbereich. Am Markt wachse daher das Vertrauen in die Unternehmensziele für die kommenden drei Jahre./rob/gl/zb



