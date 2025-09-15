Rheinmetall treibt die Expansion voran: zu Land, in der Luft und bald auch zu See? Die Aktie ist jedenfalls auf dem Weg zurück zum Allzeithoch von Ende Juni. Die Zuversicht wächst bei Rheinmetall: Die ambitionierten Ziele für 2030 scheinen zunehmend in Reichweite. Auf der Rüstungsmesse DSEI in London betonte CEO Armin Papperger zudem kürzlich, dass sich die Düsseldorfer zum Komplettanbieter entwickeln wollen. Ganz oben auf der Agenda des MDAX-Konzerns steht der Einstieg ins Marinegeschäft. Geplant ist die Übernahme des Bremer Schiffbauers Naval Vessels Luerssen (NVL), der Werften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast betreibt. Bereits "in wenigen Wochen" könnte laut Papperger eine Einigung erzielt werden. Damit würde Rheinmetall sein Portfolio um Marinekapazitäten erweitern. NVL wird ein Jahresumsatz von rund einer Milliarde ...

