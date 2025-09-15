NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Brent Thill befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Aufstieg des Softwarekonzerns im Kampf um Marktanteile mit Mietsoftware (Cloud). Er sieht Oracle darin als "neue Kraft" und geht davon aus, dass der SAP-Konkurrent seine langfristigen Ziele auf dem anstehenden Kapitalmarkttag deutlich nach oben revidieren wird. Anleger könnten einen jüngsten Rücksetzer vom Hoch nach den Quartalszahlen zum Kauf nutzen./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



