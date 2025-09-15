Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 15
[15.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE00BN4GXL63
|12,137,633.00
|EUR
|0
|119,356,605.67
|9.8336
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,089,776.94
|98.778
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,090,052.39
|111.4044
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,461,359.07
|121.8645
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE00BN0T9H70
|53,803.00
|GBP
|0
|6,365,890.69
|118.3185
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|6,016,388.38
|111.1696
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,545,402.03
|99.6583
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000L1I4R94
|1,803,464.00
|USD
|0
|20,833,103.04
|11.5517
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000LJG9WK1
|512,702.00
|GBP
|0
|5,265,727.34
|10.2705
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|481,677.69
|11.9018
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|415,731,699.63
|112.0405
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,732,974.34
|10.259
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,044,939.95
|11.164
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,047,740.78
|10.6878
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|621,697.03
|10.9693
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,161,465.85
|10.6177
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,248,785,996.26
|113.526
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,324,366.39
|11.892
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,514,606.80
|10.0809
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,414.38
|10.0728
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,416,730.43
|10.621
