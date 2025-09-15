Das Geschäft bei Hochtief brummt: Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um über 25 % auf fast 18,4 Mrd. Euro und das Nachsteuerergebnis kletterte auf 539 Mio. Euro (HJ 2024: 463 Mio. Euro). Der starke Anstieg beim Auftragseingang (+26 %) lässt auf weitere Umsatz- und Ertragszuwächse hoffen. Getrieben wird das Geschäft von der hohen Nachfrage im Bereich der Rechenzentren in den USA bei der Tochter Turner und durch die Beiträge der australischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
