Neuenburg - Der Produzenten- und Importpreisindex hat sich im August 2025 deutlich zurückgebildet. Insgesamt sank der Produzenten- und Importpreisindex (PPI) gegenüber Juli um 0,6 Prozent auf einen Stand von 105,5 Punkten. Im Vergleich zum August 2024 sank das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten um 1,8 Prozent. Auf Jahresbasis stand somit zum 28. Mal in Folge ein Minus zu Buche. Letztmals positiv war der Wert im April 2023 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
