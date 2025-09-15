Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.790 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über dem Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Infineon und Heidelberg Materials, am Ende Qiagen, Symrise und FMC.



Während der Optimismus an der Wall Street aktuell "grenzenlos" scheine, komme davon in Europa weiterhin recht wenig an, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Hier lautet das Motto weiterhin 'Abwarten'. Die Umsätze sind beim Dax weiterhin unterdurchschnittlich niedrig." In den vergangenen zwei Wochen endeten fünf Handelstage positiv, fünf hatten ein negatives Ende. "Das ist aktuell ein richtungs- und lustloser Seitwärtsmarkt", so Altmann.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1737 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8520 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,25 US-Dollar; das waren 26 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur