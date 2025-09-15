EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EWE Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die EWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: https://www.ewe.com/de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: https://www.ewe.com/en/investor-relations/publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EWE Aktiengesellschaft
|Tirpitzstraße 39
|26122 Oldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.ewe.de
