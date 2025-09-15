Flexibel, modular und für jedes Budget - das zukunftsweisende Versicherungsprodukt setzt neue Standards in der

Gesundheitsvorsorge



Wien (APA-ots) - - Von Start bis Premium - vier Grundtarife bieten für jede

Lebensphase das passende Angebot



- Up- und Downgrades sind ohne Gesundheitsprüfung möglich

- Neue Zusatzbausteine Eltern werden, Fit fühlen oder Mental wachsen ermöglichen eine individuelle, stark personalisierte Absicherung



Vier von zehn Österreicher:innen setzen in Hinblick auf ihre Gesundheit bereits auf eine ergänzende private Absicherung - Tendenz steigend. " Die Tatsache, dass die private Gesundheitsvorsorge in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, zeigt uns, dass wir unser Angebot dem breiten Bedarf anpassen und somit noch individueller gestalten müssen. Deshalb rücken wir mit Privatarzt neu Familien ebenso in den Mittelpunkt wie junge, urbane Menschen oder Best Ager und bieten darüber hinaus noch Extraschutz-Bausteine mit Schwerpunkten wie Familiengründung und mentale Stärke", so Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG. Er betont weiter: " Wir bieten Kundinnen und Kunden die Möglichkeit sich zu versichern, wie sie leben: Planbar, flexibel und selbstbestimmt. Wichtig ist uns dabei die Leistbarkeit - der Einstiegstarif kostet pro Tag weniger als ein Kaffee, bietet aber schnellen Zugang zu Fachärztinnen bzw. Fachärzten. "



Zwtl.: Best-fit Gesundheitsvorsorge: Jung & Urban - Familien - Best Ager



Mit ihrem flexiblen, modularen Aufbau passt sich Privatarzt neu den individuellen Bedürfnissen an und bietet jungen, urbanen Menschen ebenso eine bedarfsgerechte und leistbare Absicherung wie Familien bzw. Paaren mit Kinderwunsch oder auch älteren Personen. Durch kostenlose Up- und Downgrades, die nach drei Jahren ohne Gesundheitsprüfung möglich sind, wächst die Versicherung mit dem Leben mit: Von Student:in zur kleinen Familie, zum erfolgreichen Berufsleben mit größeren finanziellen Möglichkeiten bis hin zur Pension, in der die Anforderungen wieder andere sind.

Mit dem Start-Tarif ist der frühe Einstieg sehr günstig möglich und man sichert sich frühzeitig die Option für umfangreichere Tarife, ohne dass einem in späteren Jahren eventuell ein schlechterer Gesundheitszustand in die Quere kommt.



Gleich mit drei wählbaren Zusatzbausteinen - Eltern werden, Baby-Option und Fit Fühlen - liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Absicherung von Familien. Ob Kinderwunsch, Schwangerschaft oder Familienalltag: Gesundheit ist das Fundament für ein gutes Leben und mit einer Privatarzt-Versicherung sind Familien bestens versorgt.

Eine Premiere stellt darüber hinaus der Zusatzbaustein Mental wachsen dar: Mit ihm kommt UNIQA dem steigenden Bedarf nach Leistungen im Bereich der mentalen Gesundheit nach.



Zwtl.: Die vier Grundtarife



Die Grundtarife richten sich nach dem Hier und Jetzt - so wie sie gerade zum Leben der Kund:innen passen. Und wenn sich das Leben später verändert, kann nach drei Jahren unkompliziert gewechselt werden - und das ganz ohne Gesundheitsprüfung.



Privatarzt Start und Privatarzt Optimal:



Diese beiden Grundtarife können nach der Einführungsphase ab Mitte Oktober online abgeschlossen werden, ganz ohne große Gesundheitsprüfung. Privatarzt Start legt den Fokus aufs Wesentliche - auf Arzt- und Facharztkosten inklusive Alternativ- und Telemedizin, Vorsorge in den Bereichen Urologie, Gynäkologie, Augen und Haut, Laborleistungen sowie besondere Untersuchungen wie CT oder MRT sowie Medikamente und (Reise-)Impfungen.



Privatarzt Optimal bietet soliden Schutz und deckt über die Start-Leistungen hinaus auch ärztlich verordnete Therapien und Behandlungen ab, wie etwa Ergotherapie, Osteopathie und Psychotherapie. Darüber hinaus sind auch Kosten für Heilbehelfe bzw. Hilfsmittel - wie Sehbehelfe, Hörgeräte oder Gehhilfen - inkludiert.

Privatarzt Optimal Plus und Privatarzt Premium:



Diese beiden Grundtarife decken alle oben genannten Leistungen ab, sie unterscheiden sich jeweils in der maximalen jährlichen Erstattung. Mit Privatarzt Optimal Plus sind Kund:innen rundum gut versorgt, der Premium-Tarif bietet eine umfassende Abdeckung.

Zwtl.: Die sechs Extraschutz-Bausteine



Zusätzlich zu den drei bereits bewährten Extraschutz-Bausteinen - BabyOption, VitalPlan und AkutVersorgt -, werden nun im Rahmen der neuen Privatarzt-Tarifserie weitere drei angeboten: Eltern werden, Fit fühlen und Mental wachsen können zu den vier Grundtarifen freiwillig dazu genommen werden.



Eltern werden



Dieser Baustein ist perfekt für alle mit Kinderwunsch. Vor Eintritt der Schwangerschaft abgeschlossen, bietet er Leistungen rund um die Geburt - unabhängig von Geschlecht, Familienstand oder Lebensmodell: Hebammenbetreuung von der Beratung bis zur Wochenbettpflege, Rückbildungskurse und Stillberatung, Entlastung nach der Geburt, beispielsweise durch Essensversorgung oder Haushaltshilfe.



BabyOption



Mit der BabyOption sorgen Eltern bereits im Stadium des Kinderwunsches für ihr Kind vor, sodass es ab Geburt automatisch ein Jahr lang kostenlos den gleichen Krankenversicherungs-Schutz genießt, wie der versicherte Elternteil - auch bei Vorerkrankungen. Auch hier gibt es einen Zuschuss zu Untersuchungen und Geburtsvorbereitung.

Fit fühlen



Für jene, die aktiv bleiben und sich regelmäßig ohne ärztliche Verordnung etwas Gutes tun möchten, bietet der Baustein Fit fühlen die Möglichkeit dazu: Von Massagen, Fitnessstudio und Rücken-Training über Labor-Tests für zuhause und Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu alternativen Behandlungen inklusive Heilpraktiker:innen ist alles möglich.



VitalPlan



Folgende Services des VitalPlans können wahlweise genutzt werden: VitalCheck, der einen umfangreichen Gesundheits-Check umfasst. VitalCoach, bei dem gemeinsam mit einem Coach persönliche Ziele verfolgt werden, sowie VitalHotel, mit dem man einen Wellnessurlaub in einem von über 200 VitalHotels genießen kann.



Mental wachsen



Oft hält das Leben Veränderungen oder Herausforderungen bereit, denen man mit etwas Hilfe leichter begegnet: Mit dem Extraschutz- Baustein Mental wachsen bleibt man durch professionelles Coaching im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung oder psychosozialer Beratung auch bei Prüfungsangst, Beziehungsproblemen oder beruflichen Herausforderungen mental stark.



Akut-Versorgt



Bei plötzlichen Beschwerden am Abend, in der Nacht oder am Wochenende bietet Akut-Versorgt eine rasche Erstversorgung bei einem Akut-Versorgt Partner. Ein Telefonanruf genügt und schon stehen Allgemeinmediziner:innen für eine Konsultation bereit.

Weitere Informationen finden Sie hier bei UNIQA Privatarzt- Versicherung.



