Tesla fährt in Grünheide trotz Absatzschwäche im Heimatmarkt die Produktion hoch und setzt auf internationale Nachfrage und politische Weichenstellungen.Der US-Elektroautobauer Tesla erhöht die Produktionsziele seines Werks in Grünheide bei Berlin. Grund sind nach Angaben des Werksleiters André Thierig "sehr gute" Verkaufszahlen auf internationalen Märkten. "Wir haben eine sehr gute aktuelle Absatzlage und haben deswegen auch die Produktionsplanung für das dritte und vierte Quartal noch einmal nach oben korrigiert", sagte Thierig. Das Werk beliefert nach Unternehmensangaben mehr als 30 Märkte weltweit und verzeichnet damit ein starkes Wachstum, das über Deutschland hinausreicht.
