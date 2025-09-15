Berlin - Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen muss nach Ansicht des Parlamentsgeschäftsführers der Union im Bundestag, Steffen Bilger (CDU), ein Ansporn für die Koalition im Bund sein. "Wenn man die konkreten Probleme vor Ort anspricht und anpackt, wird das honoriert", sagte Bilger der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



"Das ist auch ein Auftrag für unsere Arbeit in der Koalition auf Bundesebene." Daher gehe es jetzt darum, "die Probleme und Herausforderungen - bei der Migration, beim Wirtschaftswachstum und im Sozialbereich - zu lösen, um dem Erstarken der extremen Rechten wirksam entgegenzutreten", sagte Bilger.



Zugleich sei der Wahlausgang auch "eine Bestätigung für die gute Arbeit und den Fleiß der vielen Kommunalpolitiker in NRW", fügte der CDU-Politiker hinzu.





© 2025 dts Nachrichtenagentur