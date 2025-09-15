Unterföhring (ots) -- Insgesamt 3,97 Mio. Zuschauer* sahen die Live-Übertragungen der Bundesliga am Freitag und Samstag- Erneut ein Millionenpublikum zu jeder Anstoßzeit: mit 1,10 Mio. am Freitagabend, 1,41 Mio. am Samstagnachmittag und 1,45 am Samstagabend erreichte Sky Sport zu jeder Sendezeit siebenstellige ZuschauerzahlenUnterföhring, 15. September 2025 - Auch nach der Länderspielpause bleibt das Interesse der Fans an der Bundesliga auf Sky Sport ungebrochen. Insgesamt 3,97 Mio. Zuschauer* verfolgten die Live-Übertragungen der Bundesliga am Freitag und Samstag und damit nochmal rund eine halbe Million mehr als an den ersten beiden Spieltagen.Knapp vier Millionen Zuschauer insgesamt bedeuten nicht nur den erfolgreichsten Spieltag der bisherigen Saison, sondern zugleich das reichweitenstärkste Bundesliga-Wochenende auf Sky Sport seit dem 4. November 2023, als u.a. Borussia Dortmund und der FC Bayern im Topspiel aufeinandertrafen.Wie bereits an den ersten beiden Spieltagen erreichte Sky Sport zu jeder der drei Anstoßzeiten ein Millionenpublikum. 1,10 Mio. Zuschauer verfolgten den "Flutlicht-Freitag", inklusive des neuen Bundesliga-Erlebnisses "My Matchday" 1,41 Mio. Zuschauer die Einzelspiele am Samstagnachmittag sowie 1,45 Mio. Zuschauer das "Tipico Topspiel der Woche" zum Abschluss des Bundesliga-Samstags. Damit war das erste Duell zwischen Bayern München und dem HSV seit über sieben Jahren die reichweitenstärkste Bundesliga-Anstoßzeit der bisherigen Saison.Nach drei Spieltagen liegt die durchschnittliche Reichweite pro Spieltag in dieser Saison um 38 Prozent über dem Durchschnittswert der vergangenen drei Saisons.* Durchschnittliche aggregierte Sehbeteiligung aller Kickoffs auf Sky Sport* Quelle: AGF Videoforschung (Z 3+) in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4; linear; Omniture + OTT (Sky Go + WOW) internal measurementPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6117532