Unterföhring (ots) -15. September 2025. Die Weltbesten für die Weltmeisterschaft: Am Samstag, 18. Oktober, zeigen ProSieben und Joyn in Partnerschaft mit dem größten deutschen Padelsport-Anbieter "PadelCity" die erste "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" live aus dem SAP-Garden in München. ProSiebens Allround-Talent Steven Gätjen übernimmt die Moderation des Events. Die unmittelbarsten Eindrücke der prominenten Spieler wie Lena Gercke, Mats Hummels, Mischa Zverev, Christoph Kramer und Younes Zarou holt Vivi Geppert als Field-Reporterin. Marco Hagemann kommentiert die WM auf ProSieben - für noch mehr Leichtigkeit sorgt Chris Tall als Co-Kommentator.Sie wollen dabei sein? Tickets gibt es hier: www.promi-padel-wm.deSie wissen nicht, was Padel ist? Padel ist die am schnellsten wachsende Sportart der Welt und erfreut sich auch im deutschsprachigen Raum wachsender Beliebtheit. Die Rückschlagsportart, die Elemente aus Tennis und Squash kombiniert, wird auf einem 10x20 Meter großen Feld gespielt, das von Glas- und Gitterwänden umgeben ist. Diese sind Teil des Spiels, wodurch längere und dynamische Ballwechsel entstehen. Gespielt wird in der Regel im Doppel, also zwei gegen zwei. Kurzum: Ein spannender Schlagabtausch mit Fun-Faktor ist garantiert.Produziert wird die "Die Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" von i&u Studios in Partnerschaft mit "PadelCity".Tickets gibt es unter www.promi-padel-wm.de"Die Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" am Samstag, 18. Oktober 2025, auf ProSieben und auf Joyn.