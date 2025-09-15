Inning am Ammersee (ots) -Anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Kommunikationsagentur FARBE BLAU Creative Communication GmbH lud CEO Sinja Grimme vergangene Woche zu einem besonderen Business Talk und Networking-Event: dem ersten Vision Circle.Rund 30 exklusiv eingeladene Gäste aus unterschiedlichen Branchen tauschten sich zum Thema "Authentizität und Marke im Zeitgeist" aus. In einer lebhaften Paneldiskussion setzten sich fünf Expert:innen - Alex Betz (CEO ab & partner), Sinja Grimme, Peter Gross (CEO Designplus GmbH), Mon Müllerschön (Gründerin Kunstberatung MM-Artmanagement) und Sven Wedig (CEO Vollpension Medien GmbH) - mit der Bedeutung von Authentizität im Kontext von Markenführung, Kommunikation und Markenerlebnis auseinander. Besonders kontrovers wurde darüber debattiert, inwiefern Kunst ein Wegbereiter für authentische Markenführung sein kann."Marken tragen aktuell eine große Verantwortung. Mit ihren Inhalten und Impulsen übernehmen sie eine bedeutende gesellschaftliche Rolle. Ihr Erfolg liegt darin, sich im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kontext zu verorten, agil zu bleiben und ihre Werte und Botschaften kontinuierlich zu hinterfragen", betonte Sinja Grimme.Sven Wedig und Peter Gross unterstrichen die Notwendigkeit, digitale und physische Präsenz zu verbinden. "Marken brauchen Räume, um ihre Wirkung zu entfalten - die physische Präsenz bleibt daher für Unternehmen essenziell", so Gross. "Neben der physischen Präsenz brauchen wir ein starkes Denken aus den Communities und damit aus Social Media, als aktuell relevanter Kommunikationskanal", so Wedig.Alex Betz wiederum lenkte den Blick auf die Digitalisierung: "Authentizität muss auch im Digitalen spürbar sein. Marken stehen heute mehr denn je unter Druck, in Echtzeit glaubwürdig zu agieren. Und letztlich gelingt Transformation nur, indem die Menschen wertschätzend eingebunden werden." Als Kontrapunkt setzte Müllerschön die Emotion im Kunst-Kontext als wesentlichen Faktor der Authentizität. Sie sieht die Möglichkeit, Kunst als Projektionsfläche zu nutzen.Ein besonderes Highlight des Abends war der Besuch von Unternehmerin und TV-Moderatorin Judith Williams und ihrem Mann, Schauspieler Alexander-Klaus Stecher. Williams hob die zentrale Bedeutung von Authentizität im Bereich Leadership hervor - insbesondere im Hinblick auf die Betreuung ihrer Start-ups.Die außergewöhnliche Eventlocation, das Groundlift Studio in der alten Brauerei in Stegen, bot die perfekte Bühne für inspirierende Gespräche, neue Perspektiven und echte Begegnungen. Gleich zu Beginn sorgte eine immersive Audio-Inszenierung für ein besonderes Erlebnis. "Mit unserem innovativen Audiosystem lassen sich Markenbotschaften und Inhalte authentisch und emotional in Szene setzen - und damit eine neue Ära der Markenkommunikation eröffnen", erklärte Geschäftsführer Daniel Betz.Der erste Vision Circle bildet den Auftakt zu einem künftig halbjährlich stattfindenden Eventformat. "Menschen aus unterschiedlichen Branchen und Funktionen zu gesellschaftlich relevanten Themen zusammenzubringen, wird in unserer schnelllebigen Zeit zunehmend wichtiger - und kann Orientierung geben", sagt Grimme. Schon jetzt blickt sie gespannt auf den nächsten Vision Circle im Frühjahr 2026.Über die PanellistenAlex Betz, CEO ab & partner (Schondorf am Ammersee) realisiert ambitionierte Transformationen von Mittelständlern und Familienholdings.Peter Gross, CEO Brand- und Retail-Designagentur Designplus GmbH (ansässig in Stuttgart) entwickelt mit seinem Unternehmen nachhaltige und innovative Markeninszenierungen im Raum Mode- und Luxusmarken.Mon Müllerschön, Gründerin der Kunstberatung MM-Artmanagement (ansässig in München) macht Kunst digital wie physisch erlebbar.Sven Wedig, CEO und Gründer der Agentur Vollpension Medien GmbH (ansässig in Berlin) ist Experte für Social Media, Influencer-Marketing und digitale Kommunikation.Sinja Grimme, CEO und Gründerin der Kommunikationsagentur FARBE BLAU Creative Communication GmbH (ansässig in Inning am Ammersee) bietet Konzepte für strategische Markenführung und -erlebnis sowie innovative Kommunikation.Pressekontakt:Katrin KaindlFARBE BLAU Creative Communication GmbHkatrin.kaindl@farbeblau.deOriginal-Content von: Farbe Blau Creative Communication GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175929/6117556