München (ots) -PAYBACK wurde vom Magazin FOCUS als "Leading Innovator 2026" ausgezeichnet. Die renommierte Empfehlungsliste würdigt Unternehmen, die mit zukunftsweisenden Ideen, nachhaltigen Konzepten und digitalem Denken überzeugen. PAYBACK konnte in allen fünf bewerteten Kategorien - Innovationskraft, Zukunftsfähigkeit, Unternehmenskultur, Digitalisierung und Nachhaltigkeit - herausragende Ergebnisse erzielen. "Diese Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung für unser Programm, unsere Partner und das gesamte PAYBACK Team. Sie zeigt, dass wir mit unserem kundenzentrierten Ansatz und unserer konsequenten Digitalisierung den richtigen Weg gehen", sagt Bernhard Brugger, Geschäftsführer und CEO der PAYBACK GROUP.PAYBACK begeistert über 34 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland mit einem der erfolgreichsten Multipartner-Bonusprogramme weltweit. Mit über 700 Partnerunternehmen, der vielfach ausgezeichneten PAYBACK App und innovativen Services setzt das Unternehmen immer wieder neue Maßstäbe im Bereich Loyalty und Customer Engagement. Allein über 16 Millionen Nutzerinnen und Nutzer verwenden regelmäßig die PAYBACK App, in der es ständig neue Services und Funktionen gibt - ein zentraler Treiber für die Innovationskraft des Unternehmens. Zudem setzt PAYBACK auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Hyperpersonalisierung, um Kundinnen und Kunden zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal mit dem passenden Angebot zu erreichen. Auch diese Technologien haben maßgeblich dazu beigetragen, dass PAYBACK als "Leading Innovator" ausgezeichnet wurde.Die Auszeichnung basiert auf einem objektiven Bewertungsverfahren, das unter anderem Online-Bewertungen, öffentlich zugängliche Daten und eine Unternehmensbefragung berücksichtigt. Nur Unternehmen, die in allen Bereichen mindestens sieben von 15 möglichen Punkten erreichen, schaffen es auf die Liste - PAYBACK gehört dazu. "Innovation ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein Versprechen an unsere Kundinnen und Kunden und unsere Partner. Wir wollen das Einkaufen einfacher, smarter und lohnenswerter machen - heute und in Zukunft", so Brugger weiter.PAYBACK ist in diesem Jahr mit dem marktführenden Lebensmittelhändler EDEKA und mit Netto Marken-Discount ins Jubiläumsjahr gestartet. Das größte Bonusprogramm feiert seinen 25. Geburtstag unter dem Motto "Das beste PAYBACK aller Zeiten", denn im zweiten Halbjahr kamen auch noch die Sparkassen zum bereits sehr starken Verbund, zu dem u.a. Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie markt und OTTO zählen.Weitere Informationen zur Auszeichnung gibt es unter unter FOCUS-Business (https://www.focus.de/business/) sowie unter Methodik Innovationschampions - Empfohlen von FOCUS (https://www.focus.de/business/innovationschampions/methodik)Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 34 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 16 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer".