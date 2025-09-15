DJ Moody's stuft Airbus auf A1 von A2 hoch; Ausblick stabil
DOW JONES--Moody's hebt den Daumen über die Bonität von Airbus. Wie der Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung auf A1 von A2 erhöht. Der Ausblick ist stabil. Airbus weise trotz der Probleme beim Produktionshochlauf anhaltend starke Finanz- und Liquiditätskennziffern aus, so Moody's. Der stabile Ausblick sei der Erwartung geschuldet, dass Airbus vor dem Hintergrund seines großen Auftragsbuches weiterhin solide operative Ergebnisse erzielen und sowohl Produktionsraten als auch Auslieferungen erhöhen wird.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2025 04:35 ET (08:35 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.