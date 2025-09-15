EQS-News: Smartbroker Holding AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
PRESSEMITTEILUNG
Smartbroker AG erweitert Angebot für Heavy Trader -
Berlin, 15. September 2025 - Die Smartbroker AG kündigt die Einführung einer technischen Schnittstelle (API), einer spezialisierten Heavy-Trader-Plattform sowie neuer Konditionen für besonders aktive Anleger an.
Echtzeit Schnittstelle: Die neue API wird noch im Laufe des Jahres 2025 verfügbar sein. Sie ermöglicht es aktiven Anlegern, ihre individuellen Trading-Setups direkt mit SMARTBROKER+ zu verbinden. Kunden können damit eigene Softwarelösungen an die Plattform anbinden und Orders in Echtzeit platzieren. Interessierte Trader können sich bereits jetzt per E-Mail an heavytrader@smartbroker.de wenden. Die Anbindung an die API erfolgt sukzessive.
Neue Plattform: Parallel entwickelt Smartbroker eine eigene Heavy-Trader-Plattform, die gemeinsam mit der tick Trading Software AG (tick-TS) umgesetzt wird. Das Düsseldorfer Technologieunternehmen gilt seit über 20 Jahren als führender Anbieter professioneller Handelstechnologien und ist unter anderem durch seine leistungsstarke "TradeBase MX"-Plattform bekannt. Die Einführung der neuen Plattform ist für Mitte 2026 geplant. Sie ermöglicht es sehr aktiven Tradern, die äußerst günstigen Handelskonditionen des SMARTBROKER+ für ihre eigenen Strategien optimal zu nutzen.
Neue Konditionen für Heavy Trader: Zusätzlich führt Smartbroker kurzfristig zwei neue Statusmodelle ein, die für deutliche Preisvorteile sorgen:
Diese attraktiven Konditionen sind ein weiterer Beleg dafür, dass Smartbroker seine Preisvorteile konsequent an die Kunden weitergibt.
Erweiterung des Angebots: "Mit unserer API, der neuen Heavy-Trader-Plattform und den attraktiven Konditionen schaffen wir maximale Flexibilität für besonders aktive Kunden", sagt Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG. "Gleichzeitig bleibt unsere Ausrichtung unverändert: Jeder aktive Anleger ist bei uns willkommen. Wir erweitern unser Produktangebot für eine besonders aktive Zielgruppe, ohne andere Kundengruppen auszuschließen", so Soltau. "Unser Ziel bleibt, ein Vollbroker mit Neobroker-Preisen zu sein - mit einem breiten Angebotsspektrum, attraktiven Sonderkonditionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche", so der Vorstand der Smartbroker AG.
Carsten Schölzki, CEO der tick Trading Software AG: "Wir freuen uns, gemeinsam mit Smartbroker eine maßgeschneiderte Lösung für ein neues Handelserlebnis seiner Kunden zu entwickeln. Nutzer können sich auf Geschwindigkeit, Stabilität und Funktionsvielfalt innerhalb einer benutzerfreundlichen Oberfläche freuen."
Über Smartbroker Holding AG
15.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstraße 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 2 04 56 382
|Fax:
|+49 (0)30 20 456 500
|E-Mail:
|info@smartbroker-holding.de
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|ISIN:
|DE000A2GS609
|WKN:
|A2GS60
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2197502
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2197502 15.09.2025 CET/CEST