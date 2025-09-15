FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERENBERG RAISES CRANEWARE PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2220 (2170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GENUS PRICE TARGET TO 2900 (2550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1140 (1130) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3200 (3900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 363 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2050 (2150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2750 (2700) PENCE - 'BUY' - UBS STARTS SMURFIT WESTROCK WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 60 USD
- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 765 (745) PENCE - 'UNDERWEIGHT'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News