Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die VEDES AG hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die VEDES AG hat heute beschlossen, ihre besicherte 3,5% Anleihe 2017/2026 (ISIN DE000A2GSTP1/ WKN A2GSTP) mit einem ausstehenden Volumen von 12.500.148,84 Euro, eingeteilt in 20.523 Teilschuldverschreibungen im Nennwert von jeweils 609,08 Euro, unter Einhaltung der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen vorzeitig zum 17. November 2025 (und damit ein Jahr vor dem regulären Laufzeitende) zu kündigen. Die vollständige Rückzahlung wird zu 100,50% des Nennbetrags erfolgen. Zusätzlich werden die zum 17. November 2025 fälligen Zinsen gezahlt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
