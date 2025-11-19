Im Gespräch mit Julia Graeber, Vorstandsvorsitzende der VEDES AG

Die VEDES AG verabschiedet sich nach 12 Jahren und 3 erfolgreichen Anleihe-Emissionen vorerst vom deutschen Kapitalmarkt. Der Nürnberger Spielwarenhändler hat am 17. November 2025 seine laufende Unternehmensanleihe 2017/26 (ISIN: DE000A2GSTP1) mit einem ausstehenden Volumen von rd. 12,5 Mio. Euro ein Jahr vor Fälligkeit vorzeitig zurückgezahlt. Dabei setzt das Unternehmen auf eine neue Finanzierungsstrategie und die eigene Ertragskraft. "Wir schließen dieses Erfolgskapitel und verabschieden uns aus einer Position der Stärke heraus", sagt die Vorstandsvorsitzende der VEDES AG, Julia Graeber, im Gespräch mit uns.

Anleihen Finder: Liebe Frau Graeber, die VEDES AG zahlt ihre laufende Unternehmensanleihe vorzeitig zurück und verabschiedet sich damit vorerst vom Kapitalmarkt. Was sind die ausschlaggebenden Gründe für diesen Schritt - und warum gerade jetzt?

Julia Graeber: Die Entscheidung zur vorzeitigen Rückzahlung unserer Unternehmensanleihe basiert auf einer nachhaltig positiven finanziellen Entwicklung und unterstreicht die weitere Stärkung unserer Finanzierungsstruktur. Mit den neuen langfristigen Bankenpartnerschaften konnten wir nun eine attraktive Alternative zur Kapitalmarktfinanzierung realisieren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aus einer Position der Stärke heraus ein klares Signal der Stabilität und Verlässlichkeit zu setzen. Mit der vorzeitigen Rückzahlung zeigen wir, dass wir unsere Versprechen gegenüber dem Kapitalmarkt einhalten, unsere Verpflichtungen vollständig erfüllen und damit ein weiteres Kapitel der VEDES-Erfolgsgeschichte positiv abschließen, wobei wir eine Rückkehr an die Börse nicht komplett ausschließen wollen.

Anleihen Finder: Auf welche Finanzierungsformen setzt die VEDES AG zukünftig?

Julia Graeber: Zukünftig werden wir primär auf eine stabile und diversifizierte Bankenfinanzierung setzen, die durch unsere neu geschlossenen langfristigen Bankenpartnerschaften gesichert ist. ...

