Knall zum Wochenauftakt: Ein erster Bericht aus Peking bringt den wertvollsten Chip-Konzern der Welt unter Druck. Der Vorwurf: ein Verstoß gegen Kartellrecht im Zusammenhang mit einer Milliarden-Übernahme. Die Aktie fällt vorbörslich um fast drei Prozent - und Anleger fragen sich: Droht jetzt ein tieferer Einschnitt für das KI-Aushängeschild?Die chinesische Marktaufsicht SAMR (State Administration for Market Regulation) hat nach einer vorläufigen Untersuchung erklärt, dass Nvidia gegen das nationale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär