Xpeng beginnt mit der Produktion seiner Elektroautos in Europa, um die Auswirkungen der EU-Sonderzölle abzumildern. Erste Exemplare der Xpeng-Modelle G6 und G9 sind nun bei Auftragsfertiger Magna Steyr im österreichischen Graz vom Band gelaufen. Schon im März kamen Gerüchte auf, wonach Magna Steyr vor Vertragsabschlüssen mit den chinesischen Herstellern Xpeng und GAC stehen soll. Für Xpeng ist die Auftragsfertigung in Graz nun bestätigt - mehr noch: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
