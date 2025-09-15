Ein von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und der Nationalen Energiebehörde (NEA) angekündigter Plan soll Investitionen in Höhe von umgerechnet 30 Milliarden Euro auslösen - hauptsächlich für Batteriespeicher. von ESS News China strebt laut einem am Freitag vorgestellten Aktionsplan bis 2027 den Zubau von mehr als 100 Gigawatt Energiespeicherleistung an; hierbei geht es hauptsächlich um Batteriespeicher, Pumpspeicher sind im Plan nicht enthalten. Der von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und der Nationalen Energiebehörde (NEA) veröffentlichte "Sonderaktionsplan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland