Düsseldorf/Bremen - Deutschlands grösster Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf ihrer Militärsparte NVL geeinigt. Der in Düsseldorf sitzende Marktführer gab den mutmasslich milliardenschweren Deal am späten Sonntagabend bekannt. «Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden streben die Parteien den Vollzug der Übernahme für Anfang 2026 an», heisst es in der Mitteilung. Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab