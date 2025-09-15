Die Gemini Space Station-Aktie feierte am Donnerstag einen grandiosen Börsengang. Der Kurs der Krypto-Plattform schoss von 28 auf knapp 46 US$ hoch. Am Freitag ging es aber wieder auf 32 US$ bergab. Ist Gemini Space Station der neue Krypto-Hotstock oder nur eine gewöhnliche Krypto-Aktie? Ein megaerfolgreicher Börsengang Bevor ich mich an die Beantwortung dieser Frage mache, kurz ein paar Details zum Hintergrund und zum IPO von Gemini Space Station. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
