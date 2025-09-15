Das neue Serviceunternehmen BBWind Service GmbH soll technische Dienstleistungen rund um den Betrieb von Bürgerwindenergieanlagen bieten. Die BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Münster erweitert ihr Leistungsspektrum und gründet die Tochtergesellschaft BBWind Service GmbH. Das neue Serviceunternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der BBWind und fokussiert sich auf technische Dienstleistungen rund um den Betrieb von Windenergieanlagen. Denn mit der Gründung von BBWind Service ...Den vollständigen Artikel lesen ...
