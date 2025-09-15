Ryanair-Chef Michael O'Leary zeigt sich angesichts der russischen Kampfdrohnen im polnischen und auch im rumänischen Luftraum besorgt. Er verwies darauf, dass dies neben den Sicherheitsbedenken in den kommenden Jahren auch ein Problem für die zivile Luftfahrt sein werde. Er forderte daher schärfere Sanktionen gegen Russland. Der irische Billigflieger ist auch in Polen stark vertreten. Die jüngsten Flughafenschließungen im Zuge der Sichtung von russischen Drohnen haben laut O'Leary in ganz Osteuropa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär