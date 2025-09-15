In den letzten Wochen ist es ruhig geworden um Tesla. News bezüglich neuer Modelle, Künstliche Intelligenz oder Robotaxis? Fehlanzeige. Am Freitag allerdings setzte die Aktie des Elektroautopioniers ein Ausrufezeichen und knackte mehrere Widerstände auf dem Weg nach oben. Grund für den Kurssprung war unter anderem die Tatsache, dass Tesla die Genehmigung für einen Testbetrieb seiner autonomen Fahrzeuge in Nevada erhalten habe, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Das Department of Motor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
