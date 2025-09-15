Die Rheinmetall AG will ihr Portfolio massiv erweitern. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern einigte sich mit der traditionsreichen Lürssen-Gruppe über die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL), dem militärischen Schiffbau-Arm des Unternehmens. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigungen soll der Deal Anfang 2026 abgeschlossen werden. Mit der Akquisition steigt Rheinmetall in den Marineschiffbau ein und entwickelt sich - so CEO Armin Papperger - zu einem "Powerhouse der Marine in Deutschland". Rheinmetall Aktie: Ein Milliardenmarkt öffnet sich NVL erzielte 2024 rund 1 Mrd. Euro Umsatz und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
