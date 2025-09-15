Düsseldorf (ots) -Menschen mit Akne können sich ab sofort auf der neuen Website AKNEPORTAL.DE (http://www.akneportal.de/) fundiert und alltagsnah über Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten der Hauterkrankung informieren. Die von der Galderma Laboratorium GmbH ins Leben gerufene Plattform bietet medizinisches Hintergrundwissen und praktische Ratschläge zur Hautkrankheit Akne. Sie richtet sich an betroffene Jugendliche und ihre Eltern sowie Erwachsene mit Spätakne, die auf der Suche nach zuverlässigen Informationen sind. Ob jugendlich oder erwachsen, Akne betrifft viele Menschen: In Deutschland sind ca. 25 % der 16- bis 20-Jährigen von Akne betroffen, also jede/jeder vierte Jugendliche. (1) Zudem leiden etwa 26 % der Erwachsenen ab 25 Jahren an Acne tarda, der Spätform der Akne. (2)Akne verstehen - Jugendliche und Eltern stärkenDie neue Website AKNEPORTAL.DE (http://www.akneportal.de/) gliedert sich in mehrere thematisch strukturierte Bereiche. Für Jugendliche und ihre Eltern wurde die besondere Rubrik "Akne begleiten - Selbstbewusstsein stärken" eingerichtet. Hier finden Jugendliche mit Akne und ihre Eltern wertvolle Tipps, wie sie gemeinsam über Akne und die seelischen Folgen sprechen können. Eltern wird aufgezeigt, wie sie ihre Teenager offen und direkt unterstützen können - etwa bei einem ersten Hautarzt-Besuch. Jugendliche und Eltern werden ermutigt, frühzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und individuelle Therapieoptionen mit ihrer Hautärztin/ihrem Hautarzt zu besprechen.In weiteren Rubriken wie z. B. "Akne verstehen - Haut verbessern" wird anschaulich erläutert, wie Akne entsteht und wer betroffen sein kann. Auch das wichtige Thema Akne-Narben wird aufgegriffen. Zudem bietet die Website praktische Infos zu Therapieoptionen, Wirkstoffen und Hautpflege sowie Tipps für den Alltag und Impulse zur Stärkung des Selbstvertrauens."Akne hautnah" - Akne-Aufklärung in den Sozialen MedienAKNEPORTAL.DE (http://www.akneportal.de/) wird von der Social Media-Kampagne "Akne hautnah" begleitet. Auch bei Instagram und Facebook soll die Community von fundierten medizinischen Informationen sowie von Tipps und Unterstützung profitieren. Ziel ist es, eine Akne-Community aufzubauen und Betroffene dazu zu ermuntern, ihre persönlichen Erfahrungen mit Akne zu teilen. "Akne hautnah" will die Hautkrankheit Akne enttabuisieren und Betroffene dort erreichen, wo sie täglich unterwegs sind - auch damit sie sich aktiv mit ihrer persönlichen Hautgesundheit auseinandersetzen und, wenn nötig, frühzeitig dermatologische Hilfe in Anspruch nehmen.Quellen:1. Schäfer et al. Epidemiologie der Akne, JDDG, 20102. Augustin M. et al. Acne tarda: Empfehlungen zu Einordnung, Therapie und Pflege als Ergebnis einer Expertendiskussion. JDDG (in Revision)Über GaldermaGalderma ist ein führendes Dermatologie-Unternehmen und in etwa 90 Ländern vertreten. Wir bieten ein innovatives, wissenschaftlich fundiertes Portfolio von Premium-Marken und -Dienstleistungen an, das die gesamte Breite des schnell wachsenden Dermatologie-Marktes abdeckt - von ästhetischen Injektionsbehandlungen über Hautkosmetik bis hin zur therapeutischen Dermatologie. Seit unserer Gründung im Jahr 1981 richten wir unser Engagement und unseren Fokus auf das größte Organ des menschlichen Körpers - die Haut - und erfüllen die individuellen Verbraucher- und Patientenbedürfnisse in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und mit überragenden Ergebnissen. Wir wissen, dass unsere Haut die eigene Lebensgeschichte prägt. Darum ist unser Ziel die Weiterentwicklung der Dermatologie - für jede Hautgeschichte.Weitere Informationen finden Sie unter: www.galderma.comPressekontakt:Wiebke FernbacherDirektor CommunicationsBrickenkamp-PR GmbHKarlsplatz 2647798 KrefeldT: +49 (0) 2151 6214600E-Mail: fernbacher@brickenkamp.deOriginal-Content von: Galderma Laboratorium GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62164/6117802