Zug - Galderma ist im bisherigen Geschäftsjahr so gut unterwegs, dass der Hautpflege-Konzern zum zweiten Mal in Folge seine Prognose erhöht. Zum Wachstum in den ersten neun Monaten trugen alle Regionen und Sparten bei. Zwischen Januar und September setzte Galderma 3,7 Milliarden US-Dollar um und damit 14,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu konstanten Wechselkursen waren es mit 15 Prozent nur knapp mehr, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.