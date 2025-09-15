Juventus Turin und Borussia Dortmund haben auch an diesem Wochenende wieder jeweils drei Punkte einfahren können. Während der BVB zu einem schmucklosen 2:0-Arbeitssieg in Heidenheim kam, siegten die Turiner in einem spektakulären Spiel gegen den Erzrivalen und Champions-League-Finalisten Inter Mailand mit 4:3. Beide Aktienkurse legen nun etwas zu. Gerade bei Juventus Turin sieht es nun auch wirklich gut aus. Das Team von Coach Igor Tudor hat nun alle drei bisherigen Saisonspiele gewonnen. Punktgleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär