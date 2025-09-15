Lithium bleibt Schlüssel für die Elektrifizierung. Nach einem Preisverfall durch Überangebot und einer Konsolidierung des Angebots, könnten 2025 Aktien von Produzenten und Explorern wieder Chancen bieten. Wir stellen einige Kandidaten vor. Die Preise für das Batteriemetall Lithium sind ab Ende 2022 regelrecht eingebrochen, scheinen sich aber Anfang 2025 zu stabilisieren. Die Ursache des Preisverfalls um rund 80 %: Wachsendes Angebot strömt auf den Markt, während die Nachfrage aus dem Batteriesektor langsamer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Verumo