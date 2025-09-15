© Foto: MidjourneyChinas Marktaufsichtsbehörde erklärte am Montag, dass Nvidia nach vorläufigen Ermittlungen gegen das chinesische Kartellrecht verstoßen habe. Zugleich kündigte Peking an, die Untersuchungen gegen den US-Chipriesen fortzuführen. Die Nvidia-Aktie gab im Handel um mehr als 2 Prozent nach. Ende vergangenen Jahres hatte die chinesische Behörde für Marktregulierung (State Administration for Market Regulation, SAMR) eine Untersuchung eingeleitet. Sie bezog sich auf Nvidias Übernahme des israelischen Technologieunternehmens Mellanox sowie auf bestimmte Vereinbarungen im Zuge dieser Transaktion. Nvidia hatte Mellanox, einen Anbieter von Netzwerklösungen für Rechenzentren und Server, im Jahr 2020 …Den vollständigen Artikel lesen ...
