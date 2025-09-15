Lachen - Der Immobilienentwickler sitEX Properties AG schliesst das erste Halbjahr 2025 mit einem leichten Gewinn ab. Der Konzerngewinn nach Steuern betrug CHF 1.85 Mio. (Vorjahr: 1.508 Mio.). Das EBITDA lag bei CHF 0.08 Mio. (Vorjahr: 4.316 Mio.). Der konsolidierte betriebliche Ertrag belief sich auf CHF 10.83 Mio. (Vorjahr: 10.89 Mio.). Dank stabilen Mietzinseinnahmen in Höhe von CHF 5.57 Mio. und Erträgen aus dem Verkauf von Landparzellen in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
