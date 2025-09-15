Samsung warnt vor einer Schwachstelle, über die Angriffe auf Galaxy-Smartphones erfolgen können. Das Einfallstor dafür ist Whatsapp. Ein Sicherheitsupdate wurde bereits überarbeitet. Samsung hat sein Sicherheitsupdate vom September überarbeitet. Der Grund: Eine plötzliche Warnung, dass es Angriffe auf Galaxy-Smartphones gibt. Bedroht sind potentiell alle Smartphone-Geräte, die über Android 13 oder eine neuere Version des Betriebssystems laufen. Whatsapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
