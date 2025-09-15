Im Juli hat der Bundesrat dem Investitionssofortprogramm zugestimmt und damit den Weg für eine neue Super-Abschreibung freigemacht.
Unternehmen und Handwerksbetriebe in Deutschland können künftig Investitionen in Maschinen, Büroausstattung, Fahrzeuge und Geräte bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten im ersten Jahr mit ihren Gewinnen verrechnen. Im zweiten und dritten Jahr sollen sie erneut 30 Prozent auf den restlichen Wert geltend abschreiben können. Die Regelung gilt für Anschaffungen, die bis Ende 2027 getätigt werden, und soll Betrieben schnellere steuerliche Entlastung sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Unternehmen und Handwerksbetriebe in Deutschland können künftig Investitionen in Maschinen, Büroausstattung, Fahrzeuge und Geräte bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten im ersten Jahr mit ihren Gewinnen verrechnen. Im zweiten und dritten Jahr sollen sie erneut 30 Prozent auf den restlichen Wert geltend abschreiben können. Die Regelung gilt für Anschaffungen, die bis Ende 2027 getätigt werden, und soll Betrieben schnellere steuerliche Entlastung sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalmarkt.blog