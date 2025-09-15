Die britische Unternehmensgruppe Sainsbury's gab bekannt, dass die Gespräche mit JD.com über einen Verkauf des Einzelhändlers Argos abgebrochen wurden. Der Vorwurf: Vorherige Vereinbarungen wurden signifikant verändert.Großbritanniens zweitgrößter Lebensmittelhändler J. Sainsbury erklärte, die von JD.com veränderten Vereinbarungen zur Argos-Übernahme seien nicht im besten Interesse seiner Aktionäre und weiterer Stakeholder. Diese Nachricht ist überraschend, hat die britische Unternehmensgruppe zuvor noch mitgeteilt, der E-Commerce-Gigant könne das Wachstum vom zu J. Sainsbury gehörenden Einzelhändler für Elektronik und Haushaltswaren vorantreiben. Charles Allen, Analyst beim Bloomberg …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE