Bochum - Der VfL Bochum hat Cheftrainer Dieter Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner entlassen. Das teilte der Zweitligist am Montag mit.



Ab Dienstag soll der bisherige U19-Coach David Siebers die Leitung der Profis bis auf Weiteres übernehmen. Der 38-Jährige arbeitet seit elf Jahren in unterschiedlichen Nachwuchsteams des VfL.



Man reagiere mit den Entlassungen auf den "sportlich enttäuschenden Saisonstart" nach dem vorangegangenen Abstieg in die 2. Bundesliga sowie die "ausbleibende Entwicklung der Mannschaft" und habe sich nach "intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten" zu diesem "schweren Schritt" entschieden, hieß es weiter.



Der VfL hat aus den ersten fünf Ligaspielen nur einen Sieg geholt und steht mit drei Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Auch im DFB-Pokal konnten sich die Bochumer erst in der Verlängerung gegen den Viertligisten BFC Dynamo durchsetzen.





