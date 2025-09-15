Cardo AI, eine führende Technologieplattform für Asset-basierte Finanzierungen und Privatkredite, meldete heute eine strategische Partnerschaft mit Multitude Bank p.l.c., einer Tochtergesellschaft der börsennotierten Multitude AG. Im Zuge der Zusammenarbeit kommt die Plattform von Cardo AI zum Einsatz, um die Asset-Based-Lending-Geschäfte (ABL) der Multitude Bank zu automatisieren und zu optimieren und dadurch die Effizienz und Transparenz bei Finanzierungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zu verbessern.

"Technologie ist der Schlüssel zur Beschleunigung des Wachstums im Bereich der Asset-basierten Kredite", erklärt Altin Kadareja, Mitbegründer und CEO von Cardo AI. "Indem sie kritische Abläufe automatisiert und optimiert, hilft unsere Plattform Institutionen wie Multitude, die Effizienz ihres ABL-Geschäfts zu steigern und KMUs schnellere und flexiblere Finanzierungslösungen zu offerieren."

"Unsere Kunden erwarten Schnelligkeit und Zuverlässigkeit", betont Alain Nydegger, CEO Wholesale Banking bei der Multitude Group. "Dank der Zusammenarbeit mit innovativen Technologiepartnern können wir unsere Asset-basierten Kreditgeschäfte effizienter skalieren. Die Konsolidierung unserer ABL-Aktivitäten auf einer einheitlichen Plattform befähigt uns, dank flexiblerer Strukturen schneller zu reagieren und zugleich die von Regulierungsbehörden und Investoren geforderte Transparenz und revisionsfähige Kontrolle zu gewährleisten."

Die Cardo AI-Plattform wird die Asset-basierten Kreditgeschäfte der Multitude Bank konsolidieren, indem sie Daten zu Krediten, Sicherheiten und Gegenparteien zu einem System zusammenführt. Auf diese Weise werden Echtzeiteinblicke in die Portfolio-Performance und die Einhaltung von Vereinbarungen gewährt und die Berichterstattung für Aufsichtsrecht, Rechnungswesen und Geschäftstätigkeit optimiert, um die Effizienz zu steigern und präzise, revisionsfähige Aufzeichnungen zu ermöglichen.

Über Cardo AI

Cardo AI ist die End-to-End-Plattform für Asset-basierte Finanzierungslösungen und private Kreditmärkte. Die Plattform verwaltet ein Vermögen von mehr als 90 Milliarden US-Dollar im Technologiebereich, ist mit mehr als 160 externen Systemen verbunden und verarbeitet 5 Billionen Datenpunkte, um das Portfoliomanagement, die Cashflow-Modellierung und die Berichterstattung an Investoren zu unterstützen. Weitere Informationen: info@cardoai.com - www.cardoai.com

Über Multitude Bank

Multitude Bank p.l.c. ist eine nach maltesischem Recht registrierte Aktiengesellschaft mit der Registrierungsnummer C56251. Die eingetragene Geschäftsadresse lautet ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta. Die Multitude Bank p.l.c. verfügt über eine Zulassung als Kreditinstitut durch die maltesische Finanzaufsichtsbehörde. Weitere Informationen: https://www.multitudebank.com.

