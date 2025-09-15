NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben./tih/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600





© 2025 dpa-AFX-Analyser