PTA-News: HÖVELRAT Holding AG: Konstantinos Liolis zum Chief Growth Officer ernannt

Die HÖVELRAT Holding AG (WKN 543030, ISIN DE0005430300) hat Konstantinos Liolis zum Chief Growth Officer (CGO) berufen. In dieser Funktion verantwortet er das Wachstum der gesamten Unternehmensgruppe - der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Gewinnung weiterer Vermögensverwaltungsgesellschaften für die HÖVELRAT Holding, dem Ausbau des Fondsvertriebs sowie der Rekrutierung von Beraterinnen und Beratern für die PROAKTIVA.

Mit der Verpflichtung von Konstantinos Liolis setzt die HÖVELRAT ein klares Signal für ihre Wachstumsagenda. Er wird den Aufbau neuer Partnerschaften mit Vermögensverwaltern forcieren und die HÖVELRAT Philosophie, die Branchenkonsolidierung aktiv mitzugestalten und Mehrwerte für alle Stakeholder zu schaffen, erfolgreich vorantreiben.

Bis Mitte 2025 war Konstantinos Liolis Vorstand der GLOBAL-FINANZ AG. Zuvor war er Vorstand bei BN & Partners Capital AG und in leitenden Funktionen bei Metzler, Fidelity und ING-DiBa tätig. Seine Karriere begann er bei Standard & Poor's und Morningstar. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Investmentbranche sowie in Führungspositionen bringt er ideale Voraussetzungen mit, um die Expansion der HÖVELRAT entscheidend mitzugestalten.

Die HÖVELRAT Holding AG bietet unabhängigen Finanzdienstleistern einen vollumfänglichen 360 Grad-Service in den Bereichen Legal, Compliance, Marketing, Personal, Nachhaltigkeit, Vertrieb und mehr. Dadurch können sich die Partnerunternehmen ganz auf ihre Kernkompetenzen - persönliche und fachliche Kundenbetreuung - konzentrieren.

"Wir freuen uns sehr, Konstantinos Liolis ab heute mit an Bord zu haben. Er bringt nicht nur reichlich Erfahrung und Marktkenntnis mit, sondern passt mit seiner offenen und empathischen Art perfekt in das Wertegerüst unserer Unternehmensgruppe" sagt Torben Peters, Vorstandsprecher der HÖVELRAT Holding AG.

"Die Kombination aus erstklassiger Infrastruktur, starker Unternehmenskultur und klarer Wachstumsagenda bietet hervorragende Voraussetzungen. Ich freue mich darauf, das Wachstum der HÖVELRAT mitzugestalten und voranzutreiben", ergänzt Konstantinos Liolis.

Über HÖVELRAT Holding AG Die HÖVELRAT Holding AG bündelt unabhängige Vermögensverwalter unter einem Dach und gewährleistet durch ein integriertes Back-Office nachhaltiges Wachstum. Die PROAKTIVA GmbH, eine Tochtergesellschaft mit rund 1.400 Mandaten und einem verwalteten Volumen von ca. 900 Mio. Euro, bietet individuelle und teamorientierte Vermögensverwaltung - digital oder persönlich - ab 250.000 Euro. Beide Unternehmen stehen für partnerschaftliches Wachstum auf Augenhöhe.

