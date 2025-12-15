DJ PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Vollständiger Anteilserwerb der Advanced Sustainable Investment GmbH
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
HÖVELRAT Holding AG: Vollständiger Anteilserwerb der Advanced Sustainable Investment GmbH
Hamburg (pta000/15.12.2025/15:32 UTC+1)
Die HÖVELRAT Holding AG (WKN 543030, ISIN DE0005430300) hat heute die restlichen Geschäftsanteile (25%+1) an der Advanced Sustainable Investment GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 182443, erworben und ist damit 100-prozentige Anteilseignerin der Gesellschaft.
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: HÖVELRAT Holding AG Valentinskam 88-90 20355 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-19 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg
[ source: https://www.pressetext.com/news/1765809120593 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
December 15, 2025 09:32 ET (14:32 GMT)