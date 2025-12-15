Anzeige
Montag, 15.12.2025
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
WKN: 543030 | ISIN: DE0005430300 | Ticker-Symbol: C9T
Hamburg
15.12.25 | 08:16
6,400 Euro
0,00 % 0,000
Dow Jones News
15.12.2025 16:03 Uhr
PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Vollständiger Anteilserwerb der Advanced Sustainable Investment GmbH

DJ PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Vollständiger Anteilserwerb der Advanced Sustainable Investment GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

HÖVELRAT Holding AG: Vollständiger Anteilserwerb der Advanced Sustainable Investment GmbH

Hamburg (pta000/15.12.2025/15:32 UTC+1)

Die HÖVELRAT Holding AG (WKN 543030, ISIN DE0005430300) hat heute die restlichen Geschäftsanteile (25%+1) an der Advanced Sustainable Investment GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 182443, erworben und ist damit 100-prozentige Anteilseignerin der Gesellschaft.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HÖVELRAT Holding AG 
           Valentinskam 88-90 
           20355 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Torben Peters 
Tel.:         +49 40 413261-19 
E-Mail:        peters@hoevelrat.de 
Website:       www.hoevelrat.de 
ISIN(s):       DE0005430300 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

source: https://www.pressetext.com/news/1765809120593

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 09:32 ET (14:32 GMT)

© 2025 Dow Jones News
