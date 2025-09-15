DJ Novo Nordisk darf Diabetes-Pille in EU auch fürs Herz vermarkten

Von Dominic Chopping

DOW JONES-- Die Diabetes-Pille Rybelsus von Novo Nordisk darf in der EU nun auch aufgrund ihrer kardiovaskulären Vorteile vermarktet werden. Die Pille mit dem Wirkstoff Semaglutid, der auch Hauptbestandteil der Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy ist, ist für die Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen und darf nun offiziell auch ihre Vorteile für das Herz angeben. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) genehmigte eine entsprechende Aktualisierung des Etiketts.

Diese basiert auf den Ergebnissen einer Studie der klinischen Spätphase mit Patienten, die an Typ-2-Diabetes sowie an atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und/oder chronischen Nierenerkrankungen leiden. Wie das Unternehmen mitteilte, zeigte die Studie, dass Rybelsus bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes und hohem kardiovaskulären Risiko die Zahl der kardiovaskulären Todesfälle, Herzinfarkte und Schlaganfälle im Vergleich zu Placebo um 14 Prozent gesenkt hat.

"Herzprobleme sind die häufigste Ursache für Behinderungen und Todesfälle bei Menschen mit Typ-2-Diabetes", sagte Emil Kongshoj Larsen, Leiter der internationalen Aktivitäten von Novo Nordisk. "Daher sind Behandlungen, die auch Herzprobleme angehen, der Schlüssel zur Verbesserung nicht nur der Gesundheitsergebnisse, sondern auch der Lebensqualität."

Eine Entscheidung über eine Indikationserweiterung für Rybelsus in den USA für kardiovaskuläre Erkrankungen wird noch in diesem Jahr erwartet. Novo Nordisk hat außerdem in den USA einen Zulassungsantrag für die einmal täglich einzunehmende Wegovy-Tablette zur Behandlung von übergewichtigen oder adipösen Erwachsenen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestellt. Eine Entscheidung wird zum Jahreswechsel erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 09:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.