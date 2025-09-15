© Foto: wolterke - stock.adobe.comIntel verkauft seinen Anteil von Altera und senkt seine Ausgaben. Der Konzern setzt nun auf Effizienz und stärkt seine Liquidität.Intel hat seine Prognose für die bereinigten Betriebsausgaben im Gesamtjahr 2025 gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun mit Ausgaben von 16,8 Milliarden US-Dollar statt zuvor 17 Milliarden US-Dollar. Hintergrund ist die Abspaltung seines programmierbaren Chipgeschäfts Altera. Im April hatte der angeschlagene Chipriese vereinbart, 50 Prozent plus eine Aktie von Altera an die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake zu verkaufen. Damit wurde die Einheit mit 8,75 Milliarden US-Dollar bewertet, ein deutlicher Rückgang gegenüber den fast 17 Milliarden US-Dollar, die Intel …Den vollständigen Artikel lesen ...
